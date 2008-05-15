Требуется настроить .htaccess

Требуется специалист в .htaccess и .php.

Мы установили на наш хостинг новую систему управления (1С-Битрикс). Она выводит весь контент через файл index.php. Раньше контент выводился через index.php нашей старой системой управления. index.php старой системы управления мы переименовали в copyindex.php.

Задача – настроить .htaccess и urlrewrite.php «Битрикса» и .htaccess и urls.ini нашей старой системы управления таким образом, чтобы через copyindex.php выводился контент и ссылки на новости, генерируемые старой системой управления, работали. В настоящий момент сам copyindex.php загружается, а вот новости из него по ссылкам не доступны – Битрикс их блокирует и выводит ошибку 404.

P.S. Господа , при ответе указывайте, пожалуйста, стоимость вашей работы.