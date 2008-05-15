Нужно доработать футбольный менеджер http://www.fanrussia.ru/ Подсоединить платежные системы Доработать или создать рейтинг посчета очков и небольшие мелочи. Устранить ошибки.
Доработать скрипт
Есть скрипт - нужно в нем закрыть все дырки и еще небольшие доработки.
За подробностями в личку. Программер должен быть опытным.
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