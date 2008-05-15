Доработать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок206 просмотров

Есть скрипт - нужно в нем закрыть все дырки и еще небольшие доработки.

За подробностями в личку. Программер должен быть опытным.

17 лет назад
clock
52 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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