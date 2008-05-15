Нужно разработать чат для христианского сайта

В админке надо опции создавать комнаты , просматривать жалобы и удалять жалобы , изменять правила , изменять статусы модератора , добавлять смайлы,создавать сроки максимальные в минутах и выбирать из выпадающего списка "младший модератор ,модератор,старший модератор" каких статусов могут банить посетителей,создавать причины банна.

В чате нужна опция изменять статус онлайн ,выдавать предупреждение , банить , писать на какогото модератора жалобу чтобы админ мог просматривать жалобы в админке, просматривать краткую информацию, уходить с участником в приват для общения и разговора по микрафону,модератор при банне пользователя смог выбрать причину бана и срок на который баннит,и всем посетителям в чате было написано кто из модератора забанил посетителя и какого посетителя и причину и срок.

Значок админа,младшего модератора, модератора,старшего модератора должен быть не обычный.

Через чат возможность только старшему админу назначать младшим модератором, модератором,старшим модератором и снимать с этого статуса.

Старший модератор имеет права через чат изминять правила,рекомендовать кого то из посетителей чата назначить модератором.И админ эту реомендацию мог видеть в админке,выбрать смайлы текст жирный , курсив ,и цвет текста.