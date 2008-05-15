Господа! Ищется программист, готовый стать одним из создателей и последующих владельцев проекта тематической социальной сети. Я являюсь со-владельцем одной, достаточно известной хостинг-компании в сети Интернет, имею довольно большой опыт в создании и ведении ...
Добавить несколько функций в самописный движок
Дано: самописный движок
необходимо добавить несколько функций в него!
требование: разобраться в движке и добавить функции
нужны хорошие программеры
движок очень сложный
СРОЧНО!
делитантов и новичков не обращайтесь! также не обращаться тормозам которые неделю делают и те кто любит завышать цены!
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