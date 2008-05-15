Добавить несколько функций в самописный движок

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Закрыт6 заявок172 просмотра

Дано: самописный движок

необходимо добавить несколько функций в него!

требование: разобраться в движке и добавить функции

нужны хорошие программеры

движок очень сложный

СРОЧНО!

делитантов и новичков не обращайтесь! также не обращаться тормозам которые неделю делают и те кто любит завышать цены!

17 лет назад
blackplacebiz
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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