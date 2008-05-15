Создание тематической соц. сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки185 просмотров

Господа!

Ищется программист, готовый стать одним из создателей и последующих владельцев проекта тематической социальной сети.

Я являюсь со-владельцем одной, достаточно известной хостинг-компании в сети Интернет, имею довольно большой опыт в создании и ведении проектов различного характера.

Что касается данного проекта, то есть достаточно интересная задумка, аналогов который пока нет в Рунете. К данной задумке есть детальнейшее описание всех возможностей и функций (ТЗ), которое будет предоставлено при общении через ICQ или Skype.

С моей стороны будет обеспечен пиар, приобретение доменных имён, серверов и пр. вспомогательных, но не менее необходимых вещей.

В команде уже есть один программист, которому необходим со-программист для разделения работ между собой.

Требования к кандитатам:

1) Ответственность, пунктуальность (ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПУНКТОВ)

2) Опыт работы не менее 3х лет

3) Профессиональное владение PHP, JAVASCRIPT (желателен опыт работы с AJAX)

4) Содержательное портфолио

Хочу сразу заметить, что это не объявление о найме фрилансера. Это объявление о предложении вступить в команду разработчиков.

По всем вопросам просьба обращаться в ICQ 7699966 или в Skype: stanley.loud

AJAXJavaScriptPHP
17 лет назад
stanleyloud
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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