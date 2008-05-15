В админке надо опции создавать комнаты , просматривать жалобы и удалять жалобы , изменять правила , изменять статусы модератора , добавлять смайлы,создавать сроки максимальные в минутах и выбирать из выпадающего списка "младший модератор ,модератор,старший модератор" ...
Создание тематической соц. сети
Господа!
Ищется программист, готовый стать одним из создателей и последующих владельцев проекта тематической социальной сети.
Я являюсь со-владельцем одной, достаточно известной хостинг-компании в сети Интернет, имею довольно большой опыт в создании и ведении проектов различного характера.
Что касается данного проекта, то есть достаточно интересная задумка, аналогов который пока нет в Рунете. К данной задумке есть детальнейшее описание всех возможностей и функций (ТЗ), которое будет предоставлено при общении через ICQ или Skype.
С моей стороны будет обеспечен пиар, приобретение доменных имён, серверов и пр. вспомогательных, но не менее необходимых вещей.
В команде уже есть один программист, которому необходим со-программист для разделения работ между собой.
Требования к кандитатам:
1) Ответственность, пунктуальность (ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПУНКТОВ)
2) Опыт работы не менее 3х лет
3) Профессиональное владение PHP, JAVASCRIPT (желателен опыт работы с AJAX)
4) Содержательное портфолио
Хочу сразу заметить, что это не объявление о найме фрилансера. Это объявление о предложении вступить в команду разработчиков.
По всем вопросам просьба обращаться в ICQ 7699966 или в Skype: stanley.loud
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