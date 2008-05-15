Доработка VAMSHOP (клон XT-Commerce)

Техническое задание на доработку скрипта интернет-магазина VamShop. Версия 1.43

Вся документация и мануалы на магазин на сайте www.vamshop.ru

Магазин для доработки, установленный с нуля- находится по адресу www.argo-russia.ru

Общая информация: Требуется перенести некоторые доработки со старой версии VamShop, файлы прилагаются- на новую версию, с учетом того, что изменились некоторые имена функций, плюс кодировка с CP1251 сменилась на UTF-8.

Также необходим полный перенос данных с базы данных магазина Vamshop 1.21 модифицированной версии, на версию 1,43- КОРРЕКТНЫЙ ( то есть правильный перенос цен, товаров, их описаний, клиентов, заказов). Были незначительные изменения, добавлены-убавлены поля, поэтому у меня не получается сделать это самому, в силу незнания. Обе базы данных предоставляются.

Обязательное требование: ВСЕ изменения в исходном коде должны помечаться, то есть- что было убрано ( в коде), что было вставлено. Без нормального комментирования- работа не нужна. Причина- данный магазин довольно часто апгрейдится, поэтому возможно будет нужно переносить доработки от версии к версии.

остальное во вложении- тех.задание со скриншотами