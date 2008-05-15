Господа! Ищется программист, готовый стать одним из создателей и последующих владельцев проекта тематической социальной сети. Я являюсь со-владельцем одной, достаточно известной хостинг-компании в сети Интернет, имею довольно большой опыт в создании и ведении ...
Доработка VAMSHOP (клон XT-Commerce)
Техническое задание на доработку скрипта интернет-магазина VamShop. Версия 1.43
Вся документация и мануалы на магазин на сайте www.vamshop.ru
Магазин для доработки, установленный с нуля- находится по адресу www.argo-russia.ru
Общая информация: Требуется перенести некоторые доработки со старой версии VamShop, файлы прилагаются- на новую версию, с учетом того, что изменились некоторые имена функций, плюс кодировка с CP1251 сменилась на UTF-8.
Также необходим полный перенос данных с базы данных магазина Vamshop 1.21 модифицированной версии, на версию 1,43- КОРРЕКТНЫЙ ( то есть правильный перенос цен, товаров, их описаний, клиентов, заказов). Были незначительные изменения, добавлены-убавлены поля, поэтому у меня не получается сделать это самому, в силу незнания. Обе базы данных предоставляются.
Обязательное требование: ВСЕ изменения в исходном коде должны помечаться, то есть- что было убрано ( в коде), что было вставлено. Без нормального комментирования- работа не нужна. Причина- данный магазин довольно часто апгрейдится, поэтому возможно будет нужно переносить доработки от версии к версии.
остальное во вложении- тех.задание со скриншотами
Выбранный исполнитель
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