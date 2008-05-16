Скрипт для загрузки/конвертации прайс-листа из xls

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки185 просмотров

Нужен скрипт для загрузки/конвертации прайс-листа из Excel в формат страницы. Срок выполнения до понедельника. Оплата wmz.

аська 921675

17 лет назад
vlm20071
Ович 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

coolbit
Семен 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Очень доволен качеством и быстротой выполненной работы! Приятно с человеком иметь дело. +
Все прошло на ура. Отличный пример взаимовыгодного сотрудничества. С доверием и без обмана

Заявки фрилансеров

coolbit
Семен 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад