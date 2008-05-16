Доска объявлений с фото и VIP статусом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок194 просмотра

Доску объявлений.

для пользователей:

Просмотр объявлений по различным разделам.

VIP объявления вверху категории + вывод последних 10 VIP на главную

Фотографии в объявлениях

Размещение объявлений только зарегистрированным.

Поиск по базе объявлений.

Подписка на рассылку новых объявлений

уведомление о размещении, конце VIP статуса, удалении объявления на мыло пользователя

для администраторов:

Конфигурация.

Возможность добавления/редактирования новых разделов, подразделов, списка городов.

редактирование / премодерация объявлений с возможностью сделать объявление VIP на определенное время (меньшее, чем срок жизни объявления)

-Удалить объявления

-Удалить пользователя

-Управление рассылкой

-Блокировать ip-адрес

-Изменить пароль

-Добавить новость

-Просмотр / удаление новостей

Автоматическая рассылка новых объявлений (колличество объявлений в рассылке определяет сам администратор).

Автоматическая блокировка объявлений по истечении срока размещения с возможностью разблокировки и удалением через заданое число дней.

17 лет назад
el380
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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