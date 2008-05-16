Техническое задание на доработку скрипта интернет-магазина VamShop. Версия 1.43 Вся документация и мануалы на магазин на сайте www.vamshop.ru Магазин для доработки, установленный с нуля- находится по адресу www.argo-russia.ru Общая информация: Требуется ...
Работа с явой
http://cmstest1.reg36.ru - меню в Мозиле падает. Нужно внести некоторые правки + исправить падение в Мозиле. Работать в текущем режиме сегодня, поскольку сайт сегодня в 16.00 должен быть сдан.
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