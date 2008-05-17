Скрипт обработки xml

Всем привет.

Требуется написать скрипт, который будет обрабатывать xml объявлений по продаже автомобилей.

При этом есть сверстанный дизайн, который требуется натянуть на этот скрипт.

Думаю, работа не сложная, по этому жду предложений.

xml - даю в личку.

описание прилагается.

Приветствуются креативные способы обработки параметров. + есть стандартный дизайн, нужно будет доработать под xml, формы поиска и выдачи.