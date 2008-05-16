СЕО скрипты

Нужна БД сайтов, с определёнными параметрами.

А так же нужно настроить 2 скрипта (написать или возможно бесплатные скрипты).

Первый скрипт будет собираться в эту БД статистику хитов/хостов и другую полезную информацию о посетителях. Основываясь на логах сервера или счётчик (пока не уверен).

Второй скрипт должен снимать позиции с поисковых систем Я, Рамблер и Гугл, по заданным ключевым фразам.

Ну и разнообразный вывод этой информации.

Какова реальная стоимость данной работы и сроки реализации.