СЕО скрипты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Нужна БД сайтов, с определёнными параметрами.

А так же нужно настроить 2 скрипта (написать или возможно бесплатные скрипты).

Первый скрипт будет собираться в эту БД статистику хитов/хостов и другую полезную информацию о посетителях. Основываясь на логах сервера или счётчик (пока не уверен).

Второй скрипт должен снимать позиции с поисковых систем Я, Рамблер и Гугл, по заданным ключевым фразам.

Ну и разнообразный вывод этой информации.

Какова реальная стоимость данной работы и сроки реализации.

17 лет назад
admcc
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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