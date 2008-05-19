PHP функция парсера (грабера) данных с сайта

Необходимо написать две php-функции парсера (граббера) данных с сайта http://auto.plius.lt/

Делается это для сайта фирмы, которая там зарегена, и которой нужно, чтобы их автомобили с этого сайта были и на их сайте и в их дизайне, поэтому Ваша совесть при участии в этом проекте будет чиста ;)

Подробное ТЗ в приложении.

Обязательно указывайте цену и сроки.

Оплата после демонстрации работы функции на вашем сервере.