Сайт компании с элементами электронной торговли

Доброе время суток.

типовой проект сайта компании. всё стандартное, нет никаких экстраординарных модулей. особенности проекта - работа с платёжными системами (кредитные карты и пэй пал), аякс, php, mysql, javascript, smarty покрытие юнит тестами 100% кода. ориентировочно проект оценивается в 1000-1100 часов. коммуникация - по скайпу с поддержкой скайпфона. территориально я нахожусь в Харькове, Украина. исполнитель должен не просто проработать втёмную, а потом показать работающий проект. меня интересует качество кода - за этим будет очень серьёзный контроль + проектное решение системы + проектное решение базы данных. по результатам выполнения, смогу предложить постоянную работу. язык общения - английский, русский. кодирование и документирование кода стандартизованно, поэтому, нужно будет придерживаться этих стандартов (разумные). менеджмент проекта осуществляется мной и разработчик должен быть на связи в течении 8 часов ежедневно, при этом, в каждый момент рабочего времени он должен быть способен чётко и ясно обрисовать положение дел на проекте. в аттачменте находится спека и сатнадрт кодирования. спека пока не окончательная, что конечно же отразится на времени проекта и вознаграждении. рассчёт производится поэтапно (1-2 раза в месяц).