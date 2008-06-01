Диплом - системы учета и обработки заказов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка252 просмотра

Прикрепил ТЗ

все предложения в icq#: 485796536 или на [email protected]

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maethor
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было поработать. Ничего плохого сказать нельзя. Выполнять работу не "мешал", оплатил полностью и в срок.

Заявки фрилансеров

maethor
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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