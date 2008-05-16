Проект для флешера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок354 просмотра

Требуется флешер для анимации и программирования 6-и страничного сайта на основе технологии флеш. Шаблоны и кадры этих 6-и страниц готовы. Из программирования – взаимодействие пользователя с сайтом, вставка в страницы контента из XML или с текстовых файлов.

Убедительная просьба указать только:

1. Ссылки на ДВЕ-ТРИ последние ваши работы по флешу

2. Все ваши контакты.

3. Ориентировочные сроки.

P.S. Не нужно присылать ссылку на портфолио целиком!

17 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

khaldi
Халид 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

khaldi
Халид 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад