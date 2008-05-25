Настроить код SAPE для Vivvo

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки187 просмотров

Нужно настроить вывод sape.ru для Vivvo 4.0.3. По три блока ссылок на главную и внутреннюю страницы. Требуется специалист имеющий опыт подобной работы. Вопросы в аську 477-302-251

17 лет назад
state-line
Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Все сделал на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад