Требуется написать панель управления и пользовательский функционал карты для небольшого города (карта имеется, фиксированного большого размера и вектор в том числе)

которая будет соединятся б БД тел. справочника (БД есть в наличии) со встроенным поиском с подальшим выводом (по координатам) того или иного обьекта уже на карте :)

Возможности:

а) Пользователей

1. Приближать и отдалять карту

2. Поиск обьектов с подальшим выводом их на карту (улица, дом)

3. При наводке на обьект должно выскакивать описание (если его задал админ)

5. Расширяемый функционал и ваши идеи (дополнения)

б) Админки

1. Загрузка другого скина карты (размер карты всегда фиксированный, так что тут просто)

2. Добавление любых граф. обьектов на карту

3. Добавление любого описания к этим граф обьектам

4. Нужен какой то инструмент которым можно обозначать какие то точки карты, общественные парки, озера и т.д. тоесть если

админ обозначил точки или обвел это место, то при наводке на него (уже на карте) пользователь получит краткое описание что это такое.

5. Расширяемый функционал и ваши идея

Вот что то похожее http://mos2.ru но там по обширней (фотки, комментарии и т.п.).

Графические элементы не интересуют, все есть, только функционал!

Заранее спасибо.