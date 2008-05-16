Скрипт помощник в голосовалке

Здравствуйте .Сразу прошу профессионалов простить меня за косноязычие - поскольку в подобных вещах ничего не смыслю то буду выражаться доступным мне языком.Проходит конкурс-голосовалка , сайт на флеше , требуется сделать скрипт который можно было бы разместить на хостинге и при заходе на него юзера пояавлялась бы имитация того что он проголосовал с главной станицы сайта, и чтобы показывался его реальный IP. По сути это не накрутка а некая автоматизация действий пользователя.Если такое возможно то за подробностями прошу в 200917. Для уточнения, привожу заголовки при голосовании.

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http://www.host.ru/Service/Service.asmx

POST /Service/Service.asmx HTTP/1.1

Host: www.host.ru

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5

Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,defaultQLS;q=0.6,ru-ru;q=0.4,ru;q=0.3,en-us;q=0.2,en;q=0.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7

Keep-Alive: 300

Connection: keep-alive

Referer: http://www.host.ru/site.swf

Content-type: text/xml; charset=utf-8

SOAPAction: "http://any.host.hosting.ru/Service/ToVoce"

Content-length: 403

737f22a7-1495-4e25-971a-d8dbb5d819dd5

HTTP/1.x 200 OK

Date: Fri, 16 May 2008 18:36:40 GMT

Server: Microsoft-IIS/6.0

X-Powered-By: ASP.NET

X-AspNet-Version: 2.0.50727

Cache-Control: private, max-age=0

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Content-Length: 345