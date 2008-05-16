Отображение контента.Скрипт индексации. РНР. MySQL

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок241 просмотр

Реализация в как можно более сжатые сроки механизма отображения контента (файлов загруженных на сервер). Доработка скрипта индексации.

Оплата WM или нал. Подробности по icq 333363

MySQL
17 лет назад
meliorius
Сергей 
52 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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