SMS оплата

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки158 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сделать SMS оплату за Premium аккаунт (http://mpshare.com/) с помощью сервиса smscoin.com.

Пользователь посылает смс сообщение и получает ответное смс с кодом, который необоходимо ввести на сайте.

Пользователь должен будет ввести код, ник и e-mail. При совпадении ника и e-mail'а в базе данных, а также при верности смс-кода, скрипт выполняет MySQL задание.

PHP исходники проверки ника и e-mail'а, также MySQL задания имеются и будут предоставлены исполнителю.

Скрипт необходимо написать на PHP. Встраивать в движок не надо. Оформление не имеет значения, в любом случае я это буду делать сам.

Жду предложений. Спасибо.

ICQ 7391921

MySQLPHP
17 лет назад
rewarty
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13 лет назад

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php_proger
Алексей 
36 лет
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16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
$20
1 день
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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php_proger
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад

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