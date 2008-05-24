SMS оплата

Здравствуйте!

Необходимо сделать SMS оплату за Premium аккаунт (http://mpshare.com/) с помощью сервиса smscoin.com.

Пользователь посылает смс сообщение и получает ответное смс с кодом, который необоходимо ввести на сайте.

Пользователь должен будет ввести код, ник и e-mail. При совпадении ника и e-mail'а в базе данных, а также при верности смс-кода, скрипт выполняет MySQL задание.

PHP исходники проверки ника и e-mail'а, также MySQL задания имеются и будут предоставлены исполнителю.

Скрипт необходимо написать на PHP. Встраивать в движок не надо. Оформление не имеет значения, в любом случае я это буду делать сам.

Жду предложений. Спасибо.

ICQ 7391921