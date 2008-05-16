Нужно сделать форум исключительно со своим дизайном. Там подсмотрели, там подсмотрели - в итоге что-то среднее, но свое нужно. Функционал - минималистичный. Вкратце: - общая ...
Скрипт для внесения и предоставления данных
Бюджет есть, сделать надо быстро и хорошо.
PHP/MySQL
Скрипт состоит из 3 частей.
1. Операторская.
2. Администраторская.
3. Клиентская.
1. Операторская.
- Операторы могут логинится в систему со своими именем-паролем.
- Операторы заполняют форму информацией. Выбирают типы, категории и тэги.
- Некоторые операторы (определяется уровнем привилегий) кроме основных форм могут модифицировать списки категорий типов и тэгов.
- Заполненные формы сохраняются в базе данных.
2. Администраторская.
- Администратор регистрирует операторов и определяет их права.
- Администратор активирует/деактивирует акаунты клиентов и определяет их права.
- Администратор определяет время дейсивия акаунта клиента (месяцы, дни, до определенного числа, неограниченно).
- Администратор определяет какие категории типы и тэги доступны каждому клиенту.
- Администратор определяет нужно ли кодировать информацию для клиента.
- Администратор может просматривать внесенные операторами данные по любому критерию. (Дате/времени внесения, типам/категориям/тегам и по любому полю в базе данных)
- Ведется учет времени проведенного каждым оператором в системе и количество заполненных форм. Все это отображается администратору в виде отчетов.
- Администратор может писать новости которые отображаются клиентам.
- Ведется учет активности клиентов - количество скачанной информации. Все это отображается администратору в виде отчетов.
3. Клиентская
- Клиенты могут регистрироваться и логинится в систему со своими именем-паролем. (полный набор - регистрация, логин, изменение своей информации, смена пароля, напоминание забытого пароля.)
- Клиентский аккаунт не активен, пока его не активирует Администратор.
- Клиенты могут определять какая информация им нужна на основе категорий типов и тэгов (какие категории типы и тэги доступны клиентам для выбора определят администратор)
- На основе своего выбора для клиента формируется специальный URL по которому он может скачать закодированный XML файл с информацией из базы данных.
- Для клиента формируется ключ на основе которого он может раскодировать XML.
- Клиенту на странице после логина отображаются новости и некоторая статистика(изменения в типах/категориях за какое-то время, общее количество информации в системе, время до окончания срока действия акаунта и т.д.)
* Нужен маленький пример сайта из одной страницы как раскодировать XML и отобразить его.
Пишите предложения по срокам и стоимости
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