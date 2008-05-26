Product Reviews from Amazon.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки210 просмотров

Необходимо интегрировать обзоры товаров из Amazon.com в мой сайт на PHP (вероятно с помощью Amazon Associates Web Service), чтобы выдача происходила по названию товара.

PHP
17 лет назад
vip2web
51 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rondob
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
4 дня
Работа выполнена на отлично. Сроки и уровень качества соблюдены. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать с Дмитрием. Давал четкие указания по программе, оплатил все как договаривались, и очень быстро. Остался доволен сотрудничеством с ним.

Заявки фрилансеров

rondob
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад