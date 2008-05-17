Cтраница на ajax

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок295 просмотров

Нужен ajax программист для написания одной страницы. В кратце скрипт должен управлять анимацией и одновременно подгружать данные с php скриптов. Подробности поже

вот примерно что надо уметь делать

http://www.1gb.ru/registered_ajax_register.php

AJAXPHP
17 лет назад
cheatmode
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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