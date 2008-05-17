Переделка сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки124 просмотра

Работа на 3-4 часа, по четкому т/з.

-------------

ICQ: Четыре-восемь-пять-два 888

E-mail: s t a r t @ ros-mail.ru

Телефон: (4852) 90-62-72

17 лет назад
art-group2008
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

s_homesite
Василий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$10
С заданием успешно справился.

Заявки фрилансеров

s_homesite
Василий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад