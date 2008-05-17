Модули оплаты PHP PRO BID 6

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Нужно сделать/переделать или же просто куплю готовые модули оплаты - главнее всего WebMoney, roboxchange.com желательно конечно еще и Яндекс деньги, тоесть чем больше систем оплаты тем лучше

PHP
17 лет назад
dmitrii_terkin
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров