Скрипт каталога статей

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки164 просмотра

Необходимо создать скрипт на php+mysql каталога статей.

С картой сайта и админ-панелью.

Все, что необходимо - это публикация статей.

Более подробно можно узнать, связавшись со мной по ICQ: 740962

Выплата на WebMoney

MySQLPHP
17 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$20
1 день
Хотелось бы выразить огромную благодарность Тимофею!!! Работа была выполнена в кратчайшие сроки, при этом все идеально и качественно! Оценка 10 из 10 Огромное вам Спасибо!!!
Отличный заказчик, четко поставил задачу, оплату произвел в срок, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад