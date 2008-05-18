Скрипт каталога статей

Сайт типа музыкального хостинга, пользователь заходит, регистрируется, у него есть своя страница с аватарой там, инфой о себе, фотоальбомом, пользователь может добавлять свои музыкальные файлы которые участвуют в рейтинге, фотографии и музыку можно комментировать, есть ...