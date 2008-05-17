Проблемы с локализацией

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Устранить траблы с русской кодировкой. Скрипт torrent trader 1.x

висит здесь http://www.club-300.com/track/index.php

предложения плиз только в личку

оплата ядом

17 лет назад
artlog
Иван 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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