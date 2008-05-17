Поправить шоп-скрипт + жумла

Есть 2 сайта. Есть тз. Часть сделано - часть нет. Нужно проверить что сделано и на выходе получить 100% работающий продукт. Бюджет небольшой, но и правок немного. Просто кому интерестно поковырятся. Бюджет - до 25 у.е. + С меня отзыв и заказы на джумлу..