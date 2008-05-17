Нужен PHP скрипт. Все детали внутри.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Нужен PHP скрипт. К нему нужно привязать WM кипер, который будет выдавать бонусы посетителям (нужно что бы выдавал 1 раз в день на связку: WMID + WMR-счёт). Есть возможность использовать MySQL. Для остальных вопросов и предложений - стучите в ICQ 463-833-596. Там же обговорим детали.

MySQLPHP
17 лет назад
BadBoss
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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