Скрипт обменного пункта

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Нужен скрипт автоматического обменного пункта для обмена webmoney,egold,yandex и т.д. чтобы была паотнерская программа.

17 лет назад
mykola-82
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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