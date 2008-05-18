Срочно решить проблему с sape.ru

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Завершен3 заявки196 просмотров

Проблема такая что на 3х площадках все ссылки вывалились неожиданно в эррор. Сначала 2, а потом и 3я через 2 дня. Нужно докопаться до сути проблемы и постараться решить её. http://forum.sape.ru/showthread.php?t=11192&page=60 Вот тут плюс-минус пара страниц обсуждались варианты решения, но я как не программист далеко не всё понял) Поглядите мои сообщения там и ответы на них под тем же ником что и тут.

17 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

NAMnam
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Очень быстро и не смотря на ночь и на выходной обнаружил проблему:) И вообще чувствуется что человек ответственный.Рекомендую.

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NAMnam
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад