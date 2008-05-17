Написать php скрипт с использованием lame

Сделать так же, как и на recordings.ru прослушивание треков перед их покупкой.

Допустим я прописал в конфиге ВАШЕГО будующего скрипта пути оригиналов

base

ew\mp3\hip-hop\ (далее идут альбомы\*.mp3, их не выбираю)

base

ew\mp3\house\альбомы\*.mp3 (далее идут альбомы\*.mp3)

base

ew\mp3\club\альбомы\*.mp3 (далее идут альбомы\*.mp3)

затем указываю

– качество создания превью

– время всех превью (к примеру42сек. КАЖДАЯ превьюшка)

– на сколько равных частей делить

– путь семпла, который будет вставляться в место разрыва (сепл перемотки кассеты как на recordings.ru)

– путь куда будут складываться все созданные превьюшки

Имена созданных превьюшек не должно отличаться никапла от имён оригиналов т.е. должна соблюдаться высота букв, символы, пробелы и т.д. В общем, названия превьюшек полностью идентично названиям оригиналам. Теги так же переносить на все превьюшки!

Ну я думаю, что вам принцип понятен.

icq: 393858723