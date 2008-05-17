Нужен скрипт автоматического обменного пункта для обмена webmoney,egold,yandex и т.д. чтобы была паотнерская программа.
Написать php скрипт с использованием lame
Сделать так же, как и на recordings.ru прослушивание треков перед их покупкой.
Допустим я прописал в конфиге ВАШЕГО будующего скрипта пути оригиналов
base\new\mp3\hip-hop\ (далее идут альбомы\*.mp3, их не выбираю)
base\new\mp3\house\альбомы\*.mp3 (далее идут альбомы\*.mp3)
base\new\mp3\club\альбомы\*.mp3 (далее идут альбомы\*.mp3)
затем указываю
– качество создания превью
– время всех превью (к примеру42сек. КАЖДАЯ превьюшка)
– на сколько равных частей делить
– путь семпла, который будет вставляться в место разрыва (сепл перемотки кассеты как на recordings.ru)
– путь куда будут складываться все созданные превьюшки
Имена созданных превьюшек не должно отличаться никапла от имён оригиналов т.е. должна соблюдаться высота букв, символы, пробелы и т.д. В общем, названия превьюшек полностью идентично названиям оригиналам. Теги так же переносить на все превьюшки!
Ну я думаю, что вам принцип понятен.
icq: 393858723
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