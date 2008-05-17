Преобразование phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок165 просмотров

Нужно преобразовать один такой форум. Пыталась преобразовать - не получается.

Выясните проблему почему не получается и помогите обновить форум phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x.

Все ссылки и прочее скажу в icq.

17 лет назад
Aoyagi
33 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад
$5

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Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад