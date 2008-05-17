Преобразование phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x

Проблема такая что на 3х площадках все ссылки вывалились неожиданно в эррор. Сначала 2, а потом и 3я через 2 дня. Нужно докопаться до сути проблемы и постараться решить её. http://forum.sape.ru/showthread.php?t=11192&page=60 Вот тут плюс-минус ...