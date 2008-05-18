Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Необходимо доработать сайт. Cms - modx.

Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель. При удачном исходе, заинтересован в постоянном сотрудничестве с данным исполнителем.

MODX
17 лет назад
wuote
40 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

puzzito
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

puzzito
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад