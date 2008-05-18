Доработка сайта

Нужно сделать импорт новостей г. Липецка на этот сайт http://www.e48.ru/, точнее в эту категорию http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/ новости брать откуда угодно, хоть с http://news.google.com/, с яндекс новости, с липецких сайтов. Задача чтобы ...