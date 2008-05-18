Разработка биллинг-панели

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки198 просмотров

Требуется разработка биллинг-панели для продажи выделенных серверов. Основные требования к биллингу:

1. Должен быть написан на одном из следующих языков программирования: PHP, Perl, Python, Ruby, ASP, C++.

2. Должен хранить данные в одной из следующих баз данных: MySQL (совм. 5.1), PostgreSQL, Firebird

3. Должен поддерживать выполнение заданий по крону (процессинг платежей)

4. Интеграция с WebMoney

Желательно: приминение AJAX, максимально удобный интерфейс для пользователя

Дополнительные данные, зарисовки и пр. по ICQ 944536, емайл [email protected]

AJAXMySQLPHPPostgreSQLPythonRuby
17 лет назад
ArtemZ
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров