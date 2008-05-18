Есть примитивный сайт. Сделан очень примитивно для сдачи диплома. язык php. база mysql

необходимо на него прикрутить скрипт оплаты через webmoney.

пытался сам разобраться, но читая документацию на вебмани чуть голову себе не сломал.

тематика сайта: фотобанк

задача:

прикрутить оплату через вэбмани.

подробности:

посетитель сайта, кликает на кнопку под(над, рядом и тп) понравившейся фоткой и собственно оплачивает ее.

при успешном платеже ему либо высылается на почту либо открывается на новой странице временная ссылка на саму фотку.

цена фотки берется из бд, временная ссылка должна действовать 24 часа.

интересует в первую очередь скрипт оплаты. а точнее подтвреждение этой самой оплаты.

дополнительно интересует скрипт этих самых временных ссылок. но это не так обязательно(их могу сделать и сам, но лень)

самое главное чтобы это все создавало хотя бы видимость работы. т.к. повторяю все это делается ТОЛЬКО для диплома и не будет использоваться в реале.

жду предложений. о цене договоримся.

Спасибо за отклики. Сам все прикрутил.