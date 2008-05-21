Срочно написать скрипт сохранения изображений. ОТсюда: http://www.spishy.ru/homework/c33/i664 Часть 1 > Работа 23 > Вариант 1 > 1,2,3,4,5,6,7 Папки должны на сервере быть такиеже Работа 23 > Вариант 1 > 1,2,3,4,5,6,7 (номера ...
Цикл Flash
Два фото, два слоя - верхнее фото расположено в верхнем слое и не двигается (местами прозрачное), второе фото расположено в нижнем слое и зациклено. (верхний слой окно, нижний слой зацикленные оброка). Нужно сделать во флеш (работы на пол часа, всё предоставлю).
В личку не писать, оставляйте контакты (желательно ICQ)
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