Цикл Flash

Два фото, два слоя - верхнее фото расположено в верхнем слое и не двигается (местами прозрачное), второе фото расположено в нижнем слое и зациклено. (верхний слой окно, нижний слой зацикленные оброка). Нужно сделать во флеш (работы на пол часа, всё предоставлю).

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