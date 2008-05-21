Цикл Flash

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок257 просмотров

Два фото, два слоя - верхнее фото расположено в верхнем слое и не двигается (местами прозрачное), второе фото расположено в нижнем слое и зациклено. (верхний слой окно, нижний слой зацикленные оброка). Нужно сделать во флеш (работы на пол часа, всё предоставлю).

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17 лет назад
vot
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Cuk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Cuk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад