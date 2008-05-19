Срочно написать скрипт сохранения изображений

$10
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Завершен1 заявка138 просмотров

Срочно написать скрипт сохранения изображений.

ОТсюда: http://www.spishy.ru/homework/c33/i664

Часть 1 > Работа 23 > Вариант 1 > 1,2,3,4,5,6,7

Папки должны на сервере быть такиеже

Работа 23 > Вариант 1 > 1,2,3,4,5,6,7 (номера изображений)

Работа 23 > Вариант 2 > 1,2,3,4,5,6,7

и т.д. до работы 71

10$

а то вручную сохранять изображения мозГ взорвется

17 лет назад
TT-s
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

zoha
Илья 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
Отлично справился с поставленной задачей за что ему большое спасибо. 10+
После выполнения, работа сразу была оплачена. Отличный заказчик 10+

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zoha
Илья 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад