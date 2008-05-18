Меню в CSS

Необходимо написать код меню образец - http://www.cssplay.co.uk/menu/mantis

доработать: центральная сота неактивна/без линка/на курсор не реагирует;

при наведении курсора на примыкающую соту в ней меняется цвет фона/шрифта и появляются дополнительные, соседние соты 2шт. на соту, одна из которых будет конечной, другая так же размножится, каждая из сот-линк.

Как вариант все группы сот уже прорисованы и "размножаются" путём появления надписи и смены цвета фона.

В коде необходимы подробные комментарии для дальнейшей самостоятельной конфигурации.

Как вариант заменить соты на puzzle.