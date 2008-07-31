Скрипт рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок258 просмотров

Нужно создать скрипт рассылки.

Скрипт отправляет шаблоны писем, мыла берутся из экселя, + в шаблон вставляют еще данные, которые берутся также из экселя.

Выберу исполнителя по цене. Спасибо!

17 лет назад
goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DizeL_Pauk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$150
2 дня
Андрей вложился в срок, цена земная, красиво и качественно. Рекомендации дам по ICQ 456234777
Егор проявил себя как адекватный заказчик. Чётко сформированное ТЗ, все дорабтки и изменения алгоритмов оплачивались без вопросов. Сотрудничаем и дальше...

Заявки фрилансеров

DizeL_Pauk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад