Нужно создать скрипт рассылки. Скрипт отправляет шаблоны писем, мыла берутся из экселя, + в шаблон вставляют еще данные, которые берутся также из экселя. Выберу исполнителя по цене. Спасибо!
Блог
Требуется написать плагин для вордпресса, позволяющий добавлять информацию необходимым структурированным образом сторонним посетителям без регистрации с возможностью загрузки картинок и спам-защитой.
Более подробную информацию расскажу по ICQ 44-75-33-9-1_0
tdo-mini-forms не очень справляется, хотя если вы сможете его отредактировать - тогда никаких вопросов :)
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