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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок175 просмотров

Требуется написать плагин для вордпресса, позволяющий добавлять информацию необходимым структурированным образом сторонним посетителям без регистрации с возможностью загрузки картинок и спам-защитой.

Более подробную информацию расскажу по ICQ 44-75-33-9-1_0

tdo-mini-forms не очень справляется, хотя если вы сможете его отредактировать - тогда никаких вопросов :)

WordPress
17 лет назад
Nikita_P
Nikita 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров