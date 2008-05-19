CMS Joomla Форум Vbulletin + несколько стандартных хаков. Галерея 4images Сайт http://karakum.com или http://karakum.net (старое все удалим, ничего на новое переносить не нужно) Нужно, что бы была ...
Сайт
Нужно сделать на подобии этого http://www.drofa.ru/index_i.html?id_page=2
Желательно в короткие сроки.
Заявки фрилансеров
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