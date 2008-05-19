Разработка бота

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок245 просмотров

Собственно сабж.

необходим граббинг юзернеймов по поиску и постинг мессаг юзерам сайта.

работа бота в автономном режиме.

под win2003\xp

17 лет назад
abby
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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