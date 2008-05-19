Админская часть скрипта

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

СРОЧНО! Желательно до завтра сделать админку к одному проекту! Подробности при перписке. Стучите 411578066

17 лет назад
FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад
Работу выполнил на отлично!Явно знает своё и дело и профи в веб-программировании. В срок, со слов понял чего я хочу, так как тз не было, но даже перевыполнил его! Очень приятен в общении, относится с пониманием. В общем прекрасный исполнитель, всем рекомендую.
СУПЕР ЗАКАЗЧИК! дал понять конкретно чего хочеть! не придираеться на мелочи! деньги , сроки все в порядке! думаю таким людям можно доверять! и браться спокойно за дело! нашли язык за пару минут!

Заявки фрилансеров

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад

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