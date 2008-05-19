Админская часть скрипта

Работу выполнил на отлично!Явно знает своё и дело и профи в веб-программировании. В срок, со слов понял чего я хочу, так как тз не было, но даже перевыполнил его! Очень приятен в общении, относится с пониманием. В общем прекрасный исполнитель, всем рекомендую.