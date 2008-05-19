Создать формы на EXT JS - 20-30 штук

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок131 просмотр

Необходимо создать формы на EXT JS - примерно 20-30 штук.

Возможно потребуется написание конструктора форм.

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17 лет назад
vdovcenko
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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