Необходимо реализовать настройки аналогично http://m2direct.ru т.е. расширенная форма поиска по различным параметрам, которая на выходе выдает таблицу с результатами поиска. В каждом отдельном результате поиска должно быть отдельное подробное его описание лота с ...
Создать формы на EXT JS - 20-30 штук
Необходимо создать формы на EXT JS - примерно 20-30 штук.
Возможно потребуется написание конструктора форм.
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