Установить и настроить BrokerExecRE

Хороший заказчик :) Общий язык найти легко, не напрягает, имеет терпение, вообщем какраз из тех кто мне нравится :) ИМХО главное не отрывать фрилансера от умственной работы, и в конечном счете получится очень хороший результат, что мы только что и сделали :) Спасибо за заказ, было оч. приятно с вами работать. Если будет такая же работа - пишите, всегда рад помочь :)