Установить и настроить BrokerExecRE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки112 просмотров

Надо помочь с установкой и настройкай.

Cкрипт недвижемости - BrokerExecRE

web - http://source.brokerexec.com/remository/brokerexecre-source-files/brokerexecre-0.1.1.tgz/

(при установке выдаёт ошибку) - 500 Internal Server Error

предложение в аську.

17 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DeltadoreS
Battle=- 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-2)
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик :) Общий язык найти легко, не напрягает, имеет терпение, вообщем какраз из тех кто мне нравится :) ИМХО главное не отрывать фрилансера от умственной работы, и в конечном счете получится очень хороший результат, что мы только что и сделали :) Спасибо за заказ, было оч. приятно с вами работать. Если будет такая же работа - пишите, всегда рад помочь :)

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DeltadoreS
Battle=- 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-2)
17 лет назад