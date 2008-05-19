Java XML prser (JBuilder)

Приветствую господа ,

Нужно создать простой XML парсер т.е. нужно пройтись по тегам и извлечь нужную информацию.

Файл ИксЕмЕль хранится на сервере, клиент посылает запрос(простая ф-ма: поле для ввода слова и кнопка "найти") и получает ответ. По сути это простой словарь - в форму пишется слово - отправляется на сервер - сервлет(или что там) парсит Х-файл и отсылает ответ. Вот и все! Простой запрос-ответ, нужно только XML пропарсить. Реализировать нужно в среде Borland JBuilder 7.