Нужно сделать флеш заставку с таким сценарием - меняются 6 фотографий, только нужно придумать какой-то красивый эфек (может как-то разбираются фотки и собираются), играет какая-то кислотная музыка. Потом выезжает тожет логотип, нужно придумать эфект, ...
Несложный скрипт (плагин к wordpress)
Приветствую!
Необходима разработка плагина к wordpress-у.
Функционал следующий:
1.Скрипт работает с тхт.
2.Разделяет массив текста из тхт согласно заданным спецсимволам, по критериям:
заголовок
пост
рубрики
(в одном тхт может быть сколько угодно заголовков, постов и т.д.)
3.кладет все в базу wordpress.
4.публикует из базы согласно заданной периодичности уже сформированные посты, например, по 1му в день.
Детали:
должен убирать форматирование текста (абзацы).
не должен резать html тэги.
спецсимволы для определения начала-конца заголовка, поста, рубрик – назначаются юзером.
Оплата wmz/wmr
Жду Ваших предложений по цене/срокам.
Выбранный исполнитель
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