Несложный скрипт (плагин к wordpress)

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Закрыт4 заявки124 просмотра

Приветствую!

Необходима разработка плагина к wordpress-у.

Функционал следующий:

1.Скрипт работает с тхт.

2.Разделяет массив текста из тхт согласно заданным спецсимволам, по критериям:

заголовок

пост

рубрики

(в одном тхт может быть сколько угодно заголовков, постов и т.д.)

3.кладет все в базу wordpress.

4.публикует из базы согласно заданной периодичности уже сформированные посты, например, по 1му в день.

Детали:

должен убирать форматирование текста (абзацы).

не должен резать html тэги.

спецсимволы для определения начала-конца заголовка, поста, рубрик – назначаются юзером.

Оплата wmz/wmr

Жду Ваших предложений по цене/срокам.

HTMLWordPress
17 лет назад
Makc_Rudy
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$30
1 день
Отличный заказчик, четко ставит задачу и своевременно оплачивает ее выполнение - приятно работать.

Заявки фрилансеров

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

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