Быстро сделать багтрекинг скрипт на аяксе

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Завершен5 заявок140 просмотров

Быстро сделать багтрекинг скрипт на аяксе - чтобы работало быстро и без перезагрузок страницы.

ТЗ в приложении.

Ваш минимальный срок и цена?

17 лет назад
GameEra
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nkiselev
Николай 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$120
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень грамотное ТЗ, приятный в общении заказчик, своевременная оплата. С удовольствием поработаю еще, если предоставится возможность.

Заявки фрилансеров

nkiselev
Николай 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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