Интересное задание. Ява-фрэймы-пхп.

Нужно результаты поиска двух поисковиков вывести одновременно в двух окнах (правом и левом) одного браузера (на экране). Оба окна должны иметь функцию собственного увеличения, то есть, нажав на "увеличть", например правое окно увеличится на 50%. См прилагаемую картинку. Совместимость с основными браузерами обязательна.